- In ultima zi a vizitei istorice in Irak , Suveranul Pontif a transmis un mesaj emoționant greu incercatei comunitați creștine, care de ani de zile a fost ținta persecuțiilor, in special sub regimul de scurta durata instituit in nordul țarii de Statul Islamic, scrie BBC News . Papa Francisc a sosit duminica…

- Autoritațile de la Vatican au transmis angajaților ca, in situația in care refuza sa fie imunizați impotriva coronavirusului, fara sa aiba motive medicale legitime, risca sa fie dați afara de la locul de munca, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Cardinalul Giuseppe Bertello, presedintele Guvernatoratului…

- Papa Francisc s-a vaccinat, miercuri, impotriva COVID-19. Suveranul pontif a fost imunizat chiar in prima zi de vaccinare la Vatican, scrie AFP citand jurnaliști apropiați papalitații. Potrivit jurnalistilor de la cotidianul argentinian La Nacion, respectiv de la revista iezuita americana America, ambii…

- Papa Francisc a facut apel catre toata lumea sa se vaccineze impotriva coronavirusului, pentru prima oara de la debutul pandemiei. Suveranul Pontif a transmis ca intreaga omenire ar trebui sa primeasca serul. Papa Francisc a confirmat ca se va vaccina saptamana aceasta, cand Vaticanul incepe programul…

- Papa Francisc se va vaccina saptamana viitoare impotriva COVID-19 și ii indeamna pe toți oamenii sa se imunizeze. „Cred ca este etic ca toti oamenii sa se vaccineze. Este o alegere etica, pentru ca te joci cu sanatatea ta, cu viata ta, dar si cu vietile altora”, a spus Suveranul Pontif, citat de Reuters.…

- Papa Francisc i-a îndemnat miercuri pe credinciosi, cu prilejul slujbei de Epifanie, sa se elibereze de „dictatura propriului eu”, axata asupra preocuparilor personale care duce doar la frica si la mânie, încurajându-i sa-si deschida inimile spre adoratia Domnului,…

- Vaticanul va permite preotilor sa oficieze pana la patru slujbe, cu una in plus fata de cele pana acum autorizate, in zilele de Craciun, Anul Nou si Boboteaza pentru a facilita participarea credinciosilor si a respecta normele de distantare fizica impuse de pandemie, relateaza joi EFE, potrivit AGERPRES.…