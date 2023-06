Un ambulantier aflat in misiune a fost lasat fara permis de conducere pentru o perioada de 90 de zile, dupa ce a fost oprit in trafic de un echipaj de politie, fiindca circula cu viteza fara sa aiba pornite semnalele acustice si luminoase ale autosanitarei. ‘Ambulanta era in misiune cod galben. Se indrepta spre Popesti, comuna Miclesti, la o pacienta in varsta de 68 de ani cu patologie psihiatrica. Nu avea pornite semnalele acustice si luminoase, asa cum prevede legislatia. A fost oprita de un echipaj de politie, iar ambulantierul a fost sanctionat cu suspendarea dreptului de a conduce vehicule…