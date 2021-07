Deputatul Nelu Tataru a fost reales, vineri, in functia de presedinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui, in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean. Sustinut de premierul Florin Citu, care le-a transmis delegatilor ca Nelu Tataru este alegerea cea mai potrivita pentru organizatia liberala vasluiana, fostul ministru al Sanatatii a fost votat de 255 de membri PNL prezenti la conferinta de alegeri. Contracandidatii sai, prim-vicepresedintele PNL Vaslui, Marius Arcaleanu si primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, au primit 40, respectiv 15 voturi, in timp ce trei voturi au fost declarate nule.…