- Presedintele Letoniei, Egils Levits, facand uz de prerogativa sa de a avea initiativa legislativa, a prezentat luni un proiect de lege prin care Biserica ortodoxa letona va trebui sa rupa formal si complet toate legaturile cu Patriarhia de la Moscova, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.…

- Episcopul Husilor, Ignatie, le-a transmis, sambata, participantilor la cea de-a patra editie a Intalnirii Tinerilor Ortodocsi Vaslui ca rugaciunea este cel mai bun remediu in crizele de identitate cu care se pot confrunta. “Descoperim adevarata noastra identitate in Biserica, langa Hristos, in timpul…

- Șerban Copoț a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca el, soția și cei trei copii ai lor au fost infectați cu COVID-19. Au stat o saptamana in izolare, iar acum se simt mult mai bine, s-au vindecat. „Saptamana trecuta am facut toți COVID. Emoții mari, febra foarte mare, dar acum suntem…

- Peste 500 de copii proveniți din satele județului Vaslui au participat, in perioada 16 iunie – 15 iulie, la cea de a patra ediție a taberelor de vara „Copilarie și credința” organizate de Episcopia Hușilor, condusa de PS Ignatie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Patruzeci și noua de persoane au murit in urma unei revolte care a izbucnit noaptea trecuta intr-o inchisoare din Columbia, anunța agenția penitenciarelor, potrivit Reuters. Patruzeci și noua de deținuți au murit in timpul unei revolte care a avut loc in noaptea de luni spre marți intr-o inchisoare…

- „Ce faci in timpul verii? Nu te-ar interesa sa fii voluntar/a pe un șantier arheologic? Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud iți ofera șansa de a te implica activ intr-un proiect amplu de cercetare ce va incepe din 27 iunie 2022 pana in 8 iulie 2022 – Șantierul Arheologic Biserica Evanghelica Jelna”, anunța…