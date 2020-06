E oficial! Ediția aniversară Summer Well se amână

Sub titlul ”Next year we’ll be 10 again”, organizatorii anunță că a 10-a ediție Summer Well se amână pentru august 2021. A 10-a ediție aniversară Summer Well va fi pe u 14-15 august 2021, cu Night Picnic pe 13 august 2021. Toate biletele achiziționate rămân valabile pentru 2021. ”Nu este ușor… [citeste mai departe]