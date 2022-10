Ne-am cunoscut la Bucuresti si ne-am revazut la Alba Iulia, de fiecare data in preajma Prof. Dumitru Constantin Dulcan. Vasile George Dancu este inima editurii Scoala Ardeleana. In termeni de business, acest fapt se traduce prin „unic asociat”. Sta cu modestie alaturi de cartile pe care le ingrijeste si vorbeste putin despre el. Insa cand e tihna in discutii, intuiesti ca e un om cu o poveste speciala. Eu am vrut sa o aflu si sa v-o transmit, pentru ca pare dintr-o dimensiune pe care astazi cu greu o mai regasim. In timpul acestui interviu am pronuntat de trei ori numele „Vasile Dancu” – prima…