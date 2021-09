Stiri pe aceeasi tema

- Fata Catincai Roman este o prezența greu de trecut cu vederea. Calina Roman a fost surprinsa din nou de paparazzii SpyNews.ro, dar de data aceasta intr-o ipostaza neobișnuita. Tanara a ieșit cu treaba in oraș, iar ținuta ei a atras toate privirile.

- Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, va fi noul finanțator de la Unirea Constanța, care tocmai a ramas fara lot și a pierdut cu 0-14 in liga a doua, și va umple echipa de jucatori de la FCSB pe modelul Clinceni. Dupa succesul de la Academica Clinceni, care a promovat in Liga 1 cu ajutor din partea…

- Daniel Ghița este o persoana pe cat se poate de activa, astfel ca obișnuit sa fie mereu in continua mișcare, sportivul se mandrește cu activitațile sale de zi cu zi. In acest sens, paparazzii Spynews au fost pe urmele luptatorului și l-au surprins pe acesta intr-o zi obișnuita din viața lui. Iata imaginile…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a fost convins de Edi Iordanescu (43 de ani) sa revina pe banca vicecampioanei. Edi Iordanescu are un contract beton la FCSB, cu clauze clare care sa impiedice implicarea finanțatorului Gigi Becali. Noul antrenor vrea titlul, iar pentru…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti, la Digisport, ca a crezut ca antrenorul Edward Iordanescu a semnat si a subliniat ca acesta va avea un contract pe 9 luni. Finantatorul a afirmat ca tehnicianul i-a transmis ca vrea "dictatura militara", lucru cu care este de acord. "Eu am crezut…

- Gigi Becali, patronul FCSB, recent operat la umar a vorbit despre marșul „Bucharest Pride” și a facut o serie de declarații homofobe. In plus, omul de afaceri a spus ca azi, in ziua derby-ului Rapid – FCSB, va merge impreuna cu mai mulți preoți sa sfințeasca locurile in care, cu o zi inainte, a avut…

- Cristina Cioran a reușit sa ii șocheze pe unii dintre internauți. Cum s-a afișat aceasta la scurt timp dupa naștere? Vedeta a lasat multe semne de intrebare. Cum a aparut imbracata pe strada? Cristina Cioran, apariție bizara Cristina Cioran a trecut de la agonie la extaz și inapoi din cauza faptului…

- Anamaria Prodan vine cu o reacție dura la adresa lui Gigi Becali, dupa ce acesta a spus ca nu vrea sa mai vorbeasca niciodata cu afacerista, pe motiv ca nu ar avea ce. Impresara a transmis un mesaj pentru Becali. „Cine e Gigi Becali? La inceput, toți ne-am uitat și ne-am distrat. Dupa, l-am tolerat.…