Stiri pe aceeasi tema

- Priveghiul lui Florin Condurațeanu continua, iar personalitațile care l-au cunoscut pe consacratul jurnalist iși fac apariția rand pe rand pentru a-i oferi un ultim omagiu acestuia. Chirurgul Mircea Beuran, o somitate in domeniul medical, a fost printre cei care au venit la Casa Presei și a oferit un…

- Au inceput rand pe rand sa soseasca colegii de breasla la Casa Presei, locul in care se afla depus trupul neinsuflețit al lui Florin Condurațeanu. Adriana Bahmuțeanu a fost și ea prezenta pentru a-i aprinde o lumanare celui care a fost Nea Țuțu.

- Trupul lui Florin Condurațeanu a fost depus, azi, la Casa Presei și odata cu acesta au fost aduse și trofeele pe care le-a primit de-a lungul carierei. Moartea regretatul jurnalist i-a lasat in șoc pe colegii lui de breasla, care și-au aratat admirația pentru omul și ziaristul care a fost ”Țuțu” Condurațeanu.…

- Razvan Condurațeanu trece prin cele mai grele momente pe care le are de infruntat un om care iși pierde parintele drag. Fiul regretatului Florin Condurațeanu, ziaristul pe care nu sunt puțini cei care au marturisit deschis ca i-a ajutat cu un sfat sau o vorba buna, cand aveau nevoie de o indrumare ce…

- Florin Condurațeanu a facut stop-cardiorespirator, luni seara, in propria locuința. Celebrul jurnalist a murit la 71 de ani, dupa ce filmase inca o ediție a emisiunii sale. Ecaterina Andronescu a dezvaluit ca jurnalistul a murit chiar in brațele fiului sau. ”L-am sunat pe Razvan și mi-a confirmat…

- Florin Condurațeanu a fost cunoscuta in intreaga țara, cat și in straiatate, insa puțini știu faptul ca regretatul jurnalist, care a murit astazi, a ascuns o drama absolut sfașietoare. Acesta a povestit in urma cu ceva timp, la Antena Stars, ca parinții i-au murit in același spital, la o distanța de…

- Parinții Andrei Maruța au ajuns la biserica de la cimitirul Bellu pentru a-i aduce un omagiu lui Ion Dichiseanu. Familia artistei a depus o coroana impresionanta de flori, alaturi de un mesaj emoționant și plin de regrete.

- Universitatea "Ovidius" din Constanta aduce un ultim omagiu regretatului nostru coleg, conf. univ. dr. Dumitru Mondescu, plecat la cele vesnice la varsta de 94 de ani. Se spune ca sensul devenirii spirituale a unei comunitati este demnitatea cu care isi cinsteste inaintasii. Aceasta este tainica lucrare…