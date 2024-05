Stiri pe aceeasi tema

- Expert antidrog, dupa apariția unui nou drog in Romania: Donkey Kong este un comprimat in legatura cu care s-au emis alerte la nivel europeanExpertul antidrog Catalin Tone a afirmat, luni seara, ca pe piata drogurilor a aparut un nou tip de comprimat, cu un personaj din jocurile Nintendo, Donkey…

- Comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a vorbit intr-un interviu pentru Digi24 despre experiența pe care Romania ar putea-o impartași altor state aflate in tranziție, dar și despre felul in are țara noastra a invațat sa se protejeze impotriva propagandei rusești. Jutta…

- Tehnicianul formatiei CFR Cluj, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nationala Columbiei a avut un ritm si o viteza de joc mai bune la meciul amical cu Romania, scor 3-2, potrivit news.ro. "A fost o diferenta clara de ritm, de viteza, Columbia a fost peste noi. Ma bucur…

- Romanii se indatoreaza tot mai mult, spun statisticile de la nivel european. Cu toate acestea, valoarea datoriei pe cap de locuitor adult este cu mult mai mica decat in alte țari de pe continent. Statistica surprinzatoare. Cum arata Romania in topul datoriilor pe cap de locuitor la nivel european Conform…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat ca ar vrea ca un roman sa ocupe o funcție cat mai importanta la nivel european in urma negocierilor care vor avea loc in vara, atat PNL, cat PSD, urmand sa negocieze pentru primirea unei poziții-cheie in structura UE.

- Președintele femeilor din AUR, Ramona Ioana Bruynseels, a declarat, referitor la parteneriatul strategic al Romaniei cu SUA ca „ne-am dat cu stangul in dreptul”. “Intai aș spune așa din pacate, foarte mulți oameni in Romania traiesc foarte rau in continuare. Avem peste 40% populație care se zbate…

- Salariul minim european va fi implementat in Romania de la 1 ianuarie 2025. Niciun roman nu va mai caștiga sub 500 de euro net, respectiv circa 2.500 de lei. Directiva 2041/2022 privind salariul minim adecvat in UE a fost adoptata la 4 octombrie 2022. Potrivit documentului, statele vor adopta masurile…

