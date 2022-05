Vasile Dâncu: „Federația de hochei ar trebui desființată!” - SFAT pentru UDMR după scandalul imnului secuiesc „Ca ministru al apararii, nu ma pronunț, pentru ca armata apara toți cetațenii Romaniei, indiferent de ce simt ei sau cum se simt.In al doilea rand, insa, aceste tipuri de atitudini fața de simbolurile naționale, pe care de foarte multe ori comunitațile maghiare le aduc in prim-plan, creeaza crevase in randul populației noastre.Noi, romanii, suntem foarte toleranți. Eu sunt ardelean. Cunosc foarte bine acest fenomen, cunosc bine inclusiv excesele pe care le fac unii maghiari”, a declarat Vasile Dancu, in exclusivitate, marți seara, la „Legile puterii”. „Uneori, insa, UDMR ar trebui, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

