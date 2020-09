Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Blaga, in momentul de fata europarlamentar, este judecat intr-un dosar de coruptie, insa avand in vedere ca el a fost ales intr-o functie de demnitate publica la data de 26 mai 2019, Tribunalul Bucuresti a decis ca dosarul sa ajunga pe masa judecatorilor instantei supreme. Decizia a…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri contestatia depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia este definitiva, arata un comunicat de presa al CAB. Tribunalul Bucuresti a respins…

- Locuitorii vor cere, in mod colectiv, daune de la DSU N. Dumitrescu Deși au renuntat la recursul formulat impotriva sentintei initiale, autoritațile locale din Gornet au caștigat definitiv procesul de anulare in instanța a ordinului de carantinare. Ieri, Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi apelul procurorilor DNA si a stabilit anularea decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost președinte al PDL și co-președinte al PNL dupa fuziune, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. „Admite apelul declarat…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis joi apelul DNA si a anulat decizia primei instante prin care Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, a fost achitat in octombrie 2017 pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Curtea de Apel a dispus ca dosarul sa se reintoarca la Tribunalul…

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, astazi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care este judecat pentru fapte de trafic de influența, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea fostului demnitar.…

- Judecatorii Curții de Apel București au admis, joi, apelul DNA in dosarul de mare corupție al fostului ministru Vasile Blaga, in care a fost denunțat de fostul primar al Iașiului, Gheorghe Ștefan, și au desființat integral prima deciziei din caz, a Tribunalului București, care stabilise achitarea…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea ramane sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Tribunalul Bucuresti revocase masura preventiva pe 2 iulie, insa DNA a contestat decizia, care…