Farul Constanta: A plecat Bradley de Nooijer si a venit David Kiki (VIDEO)

Nascut in Benin, David Kiki este titular in prima reprezentativa a tarii sale si a mai jucat in cariera in Franta si in prima liga din Bulgaria.Farul Constanta si CSKA Sofia au ajuns la un acord privind transferul jucatorului Bradley de Nooijer la formatia… [citeste mai departe]