Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi au fost 5 subiecte, printre care și cererile unor judecatori privind inaintarea propunerii repetate de numire in funcție pana la atingerea plafonului de varsta.

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi au fost 5 subiecte, printre care și cererile unor judecatori privind inaintarea propunerii repetate de numire in funcție pana la atingerea plafonului de varsta.

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi sunt 5 subiecte, printre care și cererile unor judecatori privind inaintarea propunerii repetate de numire in funcție pana la atingerea plafonului de varsta.

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi sunt 5 subiecte, printre care și cererile unor judecatori privind inaintarea propunerii repetate de numire in funcție pana la atingerea plafonului de varsta.

- Proiectul Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila – SIIEASC ar fi trebuit sa se apropie de final. El a debutat in iunie 2018, avand o perioada de desfașurare de 5 ani și 4 luni. Insa, așa cum ne-au obișnuit instituțiile statului nu se pot incadra nicicum in termenele prevazute.…

- Ingerul tau pazitor in funcție de ziua de naștere. Acesta este alaturi de noi la fiecare pasFiecare om se naște sub protecția unui anumit inger. Conform religiei creștine, in ierarhia cerurilor exista 72 de ingeri. La fel ca și oamenii, fiecare dintre ei are anumite caracteristici specifice și sunt…

- Științific - Care este varsta ideala pentru casatorie, potrivit experțilorȘtiința este aici pentru a salva ziua sau cel puțin pentru a te ajuta sa iei niște decizii cruciale in viața. Casatorie este un pas mare și sincronizarea pare sa fie una dintre cele mai mari preocupari ale oamenilor. Care este…

- Casatoria reprezinta un eveniment extrem de in viața fiecarui om. Prin urmare, fiecare individ cauta sa aleaga cel mai bun partener pentru marele moment, cel alaturi de care sa traiasca pana la sfarșitul vieții. Haide sa vedem, așadar, cand spun astrele ca te vei casatori, in funcție de data nașterii.…