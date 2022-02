Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a inceput marti constructia unei noi bariere la frontiera cu Belarusul, pentru a impiedica intrarea imigrantilor ilegali care au produs anul trecut o criza intre Varsovia si Minsk, informeaza AFP. "Santierele au fost predate martea aceasta dirigintilor", a declarat purtatoarea de cuvant…

- Comisarul european pentru justitie Didier Reynders a avut parte de un tratament „brutal" la Varsovia, in timpul discutiilor menite sa dezamorseze o disputa privind independenta sistemului judiciar al Poloniei care blocheaza ajutoare economice in valoare de miliarde de euro. In acelasi timp, in afara…

- Polonia a acuzat duminica Belarusul ca a continuat sa transporte migranți la granița, în ciuda evacuarii taberelor din apropierea frontierei la începutul acestei saptamâni, în timp ce premierul polonez a început un turneu în statele baltice pentru a cauta sprijin…

- ”Gestionarea migrantilor este o responsabilitate impartasita si o prioritate comuna a UE si Turciei”, a declarat Margaritis Schinas.Ankara a interzis cetatenilor irakieni, sirieni si yemeniti sa cumpere bilete de avion si sa se imbarce catre Belarus de pe aeroporturi din Turcia.Aceasta decizie a fost…

- Sute de imigranți au plecat de la granița dintre Polonia și Belarus și s-au dus la Minsk, ca sa ia avionul inapoi spre casa. Mulți dintre ei iși dadusera toate economiile ca sa ajunga mai aproape de Europa Occidentala. Dar in loc sa ajunga in Germania, au petrecut cateva saptamani intr-o padure din…

- Fara indoiala, Polonia se confrunta cu o urgența legitima. Mii de migranți care vor sa treaca peste granița cu Belarusul in UE și-au așezat tabara in padurile de mesteacan care marcheaza frontiera dintre cele doua țari. Noua persoane au murit pana acum incercand sa intre in țara, iar polițiștii de frontiera…

- Varșovia spune ca regimul lui Aleksandr Lukașenko a demarat un razboi hibrid împotriva Poloniei, în numele Moscovei, împingând miile de migranți din Orientul Mijlociu sau Africa sa intre în UE. În acest timp, organizațiile umanitare avertizeaza ca migranții…

- Autoritatile poloneze au acuzat luni Minskul ca incearca sa declanseze o confruntare majora, dupa ce imagini postate pe social media arata sute de migranti care se indreapta spre frontiera dintre Belarus si Polonia, transmite Reuters. Intr-o inregistrare video distribuita de serviciul de blogging…