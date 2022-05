Variola maimuței din Africa s-a răspândit în Europa, America de Nord, Australia Cazuri de variola maimuței sunt investigate in mai multe țari europene, in SUA, Canada și Australia, potrivit autoritaților sanitare. Noile cazuri au fost raportate in Belgia, Franța, Australia și Germania, la care se adauga infecțiilor confirmate deja in Italia, Suedia, Spania, Portugalia, SUA, Canada și Marea Britanie – unde a fost raportat primul caz european. Variola maimuța este mai frecventa in zone din Africa de Vest și Centrala. Cazurile de boala depistate in afara acestor regiuni sunt adesea legate de calatoriile in zonele unde sunt focare de variola maimuței. Variola maimuței este o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in cel puțin 12 țari, iar alte 50 de cazuri suspecte sint investigate, noteaza BBC. Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca numarul de infectari ar putea crește. Potrivit sursei citate, cazurile de infectare au fost confirmate in noua…

- Variola maimuței incepe sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul de sanatate din regiunea Lazio, Italia, Alessio D’Amato, a dat un comunicat prin care arata ca, in afara de cazul de astfel de variola inregistrat la Roma, acum au mai fost confirmate inca doua: „Tocmai am primit vești de la SERESMI…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va avea o reuniune de urgența, in cursul zilei de vineri, pentru a discuta despre focarul european de variola a maimuței, o infecție virala intalnita in vestul și centrul Africii. Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in Europa, transmite Reuters.…

- Europa este in alerta din cauza unei boli numite "variola maimutei". Pana acum au fost raportate cazuri de imbolnavire in Suedia, Italia, Marea Britanie, Portugalia si Spania.Un caz suspect a fost semnalat si in statul american Massachusetts.

- O boala extrem de rara numita variola maimuței a aparut in Europa și in Statele Unite. Un caz a fost raportat miercuri la un pacient internat in Massachusetts, care a calatorit recent in Canada, unde au fost de asemenea detectate cazuri, relateaza CNN . In Europa, au fost raportate cauzuri in Marea…

- O boala extrem de rara numita variola maimuței a aparut in Europa și in Statele Unite. Un caz a fost raportat miercuri la un pacient internat in Massachusetts, care a calatorit recent in Canada, unde au fost de asemenea detectate cazuri, relateaza CNN. In Europa, au fost raportate cazuri in Marea Britanie,…

- Un nou virus se raspandește și in Europa, spre ingrijorarea specialiștilor. Variola maimuței a aparut in Suedia, dupa ce au fost raportate cazuri in Marea Britanie și Portugalia. Este confirmat un caz deocamdata, dar Agenția suedeza de Sanatate Publica investigheaza daca mai sunt și altele. Tot joi…