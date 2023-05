Stiri pe aceeasi tema

- Cu gandul la finala Cupei Greciei, contra lui AEK, Razvan Lucescu, 54 de ani, este in Top 3 pe lista lui Al-Ain, din Emiratele Arabe Unite. Se lupta cu Marcelo Gallardo (ex-River) și cu Alfred Schreuder, fostul antrenor al lui Ajax. Razvan Lucescu mai are un sezon de contract la PAOK Salonic, pana pe…

- Dupa ce etapa trecuta a pierdut cu Panathinaikos, PAOK Salonic a suferit o noua infrangere in deplasarea de la AEK Atena, scor 4-0, dupa ce a evoluat aproape tot meciul in inferioritate numerica.

- In returul semifinalei, PAOK Salonic a remizat cu Lamia, 1-1 acasa, pe Toumba, dupa ce caștigase detașat in prima manșa, 5-1 in deplasare. Intr-un meci in care alb-negrii nu puteau pierde calificarea, Razvan Lucescu s-a certat cu arbitrii pentru un cartonaș galben. Apoi, la sfarșit, antrenorul a intrat…

- PAOK Salonic a reușit calificarea in finala Cupei Greciei, dupa ce a terminat la egalitate, scor 1-1, manșa retur a semifinalelor cu Lamia. In prima partida, elevii lui Razvan Lucescu caștigasera la scor, 5-1.

- PAOK Salonic, echipa lui Razvan Lucescu, a pierdut categoric derby-ul cu Olympiacos, 1-3, in etapa a 29-a din Grecia. Echipa lui Razvan avea ocazia sa se apropie de marea rivala, insa a pierdut dupa o repriza secunda de coșmar, in care Olympiacos a revenit de la 0-1. PAOK Salonic, infrangere cu Olympiacos…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 5-1, echipa Lamia, intr-un meci din prima mansa a semifinalelor Cupei Greciei. Invingatorii au marcat prin Narey "1, Konstantelias "25, Augusto "61, Thomas "67 si Sastre "69. Pentru Lamia a inscris Martinez,…

- PAOK Salonic a facut un pas uriaș spre finala Cupei Greciei. Formația pregatita de Razvan Lucescu s-a impus in manșa tur a semifinalei cu Lamia, in deplasare, scor 5-1. Returul se joaca duminica, de la ora 18:00. Razvan Lucescu e aproape de o noua Cupa alaturi de PAOK. Astazi, formația din Salonic s-a…