Stiri pe aceeasi tema

- Fazele superioare ale Campionatului European de Fotbal U21, desfasurat in Ungaria si Slovenia, vor fi transmise in direct si in exclusivitate de TVR 1 si TVR 2, in perioada 31 mai - 6 iunie, potrivit news.ro. Franta, Italia, Germania, Spania, Danemarca, Portugalia, Tarile de Jos si Croatia…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Aaylex System Group SA din Bucuresti intentioneaza sa preia compania Banvit Foods SRL din judetul Ialomita. (…) In urma analizei acestei concentrari economice, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea notificata nu ridica obstacole semnificative…

- Testul PCR și carantina sunt cele doua condiții de care ne putem lovi, in aceasta perioada, daca vrem sa organizam o vacanța intr-o țara membra a Uniunii Europene. Din fericire, aproape toate țarile au eliminat carantina pentru cetațenii comunitari, dar testul PCR ramane in vigoare in Franța, Italia,…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- “Pandemia de COVID-19 a schimbat partial comportamentul consumatorilor din piata auto. O parte dintre acestia si-au amanat planurile de a achizitiona un autovehicul nou, iar interesul pentru motoarele cu sisteme alternative de propulsie inregistreaza un regres temporar. Desi tendinta catre masinile…

- Romanii din Diaspora se intorc acasa pentru Sarbatorile Pascale, astfel ca 56% dintre biletele de avion vandute cu date de calatorie in preajma Pastelui au ca destinatie Romania, potrivit datelor agentiei online de turism Vola.ro, potrivit careia biletele de avion pentru Italia sau Marea Britanie…

- O tanara de 18 ani si mama ei au fost arestate, iar un prieten al lor a fost plasat in arest la domiciliu, intr-un dosar de proxenetism. Anchetatorii au stabilit ca, in decurs de mai multi ani, cei trei au trimis numeroase tinere sa se prostitueze, in Romania si in mai multe tari din Europa, informeaza…

- 63 de persoane, urmarite pentru fapte comise atat pe teritoriul tarii noastre cat si a altor state din Uniunea Europeana, au fost depistate si retinute in Romania in cadrul unei operatiuni desfasurate in 17 țari. Poliția Romana a anunțat, miercuri, ca perațiunea „Trivium” a fost organizata in Romania,…