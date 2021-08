Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului, Anca Dragu (USR-PLUS), susține ca nu este de acord sa fie impuse reguli mai stricte impotriva celor care nu se vaccineaza. Reacția președintelui Senatului vine in contextul in care mai multe țari europene iau in considerare acest lucru. „Eu cred ca trebuie sa ne uitam…

- Masca de protectie si distantarea fizica par sa fie masuri uitate de turistii de pe litoralul romanesc. Putini mai respecta regulile de preventie in spatiile inchise, iar plajele au devenit, de la inceputul sezonului, un adevarat furnicar.

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie discutata o eventuala hotarare CNSU pentru masurile care vor fi in vigoare de la 1 august. „O sa vedem care sunt masurile care raman la fel, daca sunt modificari, aceste lucruri urmeaza sa se stabileasca in cursul saptamanii care vine, iar intre timp sunt convins ca…

- Valul patru COVID-19 lovește Romania, pana la 50% dintre persoanele care au facut boala se pot reinfecta The post Valul patru COVID-19 lovește Romania, pana la 50% dintre persoanele care au facut boala se pot reinfecta first appeared on Partener TV .

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii noului Coronavirus,…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii noului Coronavirus,…

- Ministerul Sanatatii MS , Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului MEAT si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor MMAP au emis un ordin comun privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS CoV 2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice.Ordinul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat prefectilor, luni, sa asigure pentru perioada urmatoare o prezenta "activa" a fortelor de ordine publica in teren, avand in vedere relaxarea masurilor de protectie sanitara. "Mesajul meu catre angajatii MAI este sa fie extrem de atenti.…