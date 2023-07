Stiri pe aceeasi tema

- Angajații unui hotel din Japonia au gasit intr-o camera un cadavru decapitat. Imaginile de pe camerele de supraveghere au aratat o persoana ieșind din camera respectiva cu o valiza, scrie Sky News.

- Un clip distribuit pe platforma de divertisment TikTok a devenit in scurt timp viral, dupa ce un barbat a prezentat camera de hotel unde el și familia lui au fost cazați. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba!

- Universitatea Craiova si Sepsi Sf. Gheorghe se vor intalni duminica, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, intr-un meci din etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Superligii. Daca pentru covasneni este un meci de palmares, pentru Stiinta acest joc are miza. In primul rand, o victorie coroborata…

- Dinamo se afla in lupta pentru promovarea in Liga 1, dar Gigi Becali spera ca formația alb-roșie sa ramana in eșalonul secund. Dinamo și CSA Steaua se infrunta astazi, de la ora 20:30, in penultima runda a play-off-ului ligii secunde. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1,…

- Un turist dintr-un hotel tibetan a simțit in camera sa de hotel un miros urat și a cerut sa fie mutat. Dupa doua zile a aflat ca sub patul ui era un cadavru. De atunci, spune turistul, are probleme cu somnul.Turistul a petrecut o jumatate de zi in camera intrebandu-se de unde venea mirosul și inițial…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitatul din aceasta dimineața este fostul atacant Claudiu Dragan, fotbalist trecut pe la Dinamo, UTA Arad, Rapid, FC Argeș, Universitatea Craiova, Jiul sau FC Național. Alaturi de echipa din Ștefan cel Mare,…

- Gabriel Raduța este managerul Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, revenind anul trecut, dupa aproape un sezon petrecut la Rapid. Fost mijlocaș la Sportul, Dinamo și FC Brașov, Raduța (55 de ani) a lucrat cu jucatori ca Denis Ciobotariu, Valentin Costache, Ionuț Nedelcearu sau Dorin Rotariu.…

- Proiectul de modificare a Legii Sportului, care i-ar da Stelei drept de promovare in Liga 1, naște discuții aprinse. CONTEXT:Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii, și colegi de-ai sai din PSD au propus dezbaterea in regim de urgența a unor modificari aduse Legii educației fizice și sportului.Conform…