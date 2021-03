Stiri pe aceeasi tema

- Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca. Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul orei 17.15, iar in urma sesizarii toate patrulele de ordine publica…

- CNA informeaza radiodifuzorii ca spoturilor informative de tip testimonial aferente campaniei de informare și comunicare privind vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania nu mai trebuie difuzate. „Consiliul Național al Audiovizualului mulțumește radiodifuzorilor pentru implicarea in campania de informare…

- Vicepreședintele Societații Romane de Anestezie și Terapie, Medicul Dorel Sandesc, avertizeaza romanii ca pot exista și efecte adverse severe in legatura cu vaccinarea anti-Covid-19. Medicul susține ca romanii trebuie sa fie informați corect cu privire la efectele vaccinului dezvoltat impotriva coronavirusului.…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, acuza China ca disimuleaza adevarul despre originea reala a coronavirusului. Secretarul de stat american a afirmat ca maladii asemanatoare Covid-19 circulau deja din toamna lui 2019 printre personalul institutului de virusologie din Wuhan, oras unde a fost depistat…

- Toate partiile din Sinaia vor fi inchise miercuri, din cauza riscului mare de avalanșe intre cota 1.400 și 2.000, au anunțat salvamontiștii din Sinaia, printr-o postare pe Facebook. „ATENTIONARE: Risc mare (grad IV) de avalansa intre Cota 1400 – 2000. Conform informarilor primite in aceasta seara, MAINE,…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, anunța ca miercuri urmeaza ca Romania sa primeasca o noua tranșa de 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus. Valeriu Gheorghița a anunțat ca etapa a doua de vaccinare ar urma sa fie demarata la jumatatea lunii ianuarie. Urmeaza sa…

- Telescaunul Soarelui, Teleschiul Valea Soarelui si Gondola Carp golesc liniile si opresc functionarea, ca urmare a vremii nefavorabile care se inregistreaza duminica. „Vant puternic si depunere de chiciura pe cablurile instalatiilor de altitudine. Telescaunul Soarelui, Teleschi Valea Soarelui si Gondola…

- Ministrul Sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, a anunțat ca noua tulpina a coronavirusului care a aparut in țara este „scapata de sub control”. Astfel, Hancock a justificat reintoducerea masurilor mai dure de restricție in Londra și intr-o parte a Angliei, pana la implementarea unui vaccin. „Din…