Vânzătoare din Lupeni, bătută pentru 200 de lei O vanzatoare din Lupeni (Hunedoara) a fost lovita in magazin de un hot care furase 200 de lei. Agresorul, un barbat in varsta de 30 de ani din Petroșani, a fost arestat preventiv. Barbat a intrat insi sub pretextul ca vrea sa cumpere ceva, i-a cerut vanzatoarei un produs. Profitand de neatenția acesteia, barbatul a furat din sertarul casei de marcat 200 lei. Totusi, vanzatoarea l-a surprins și i-a cerut banii inapoi. Hotul a refuzat, a lovit-o peste fața și a fugit cu banii. Polițiștii au reușit sa identifice agresorul in scurt timp, in persoana unui barbat in varsta de 30 de ani din Petroșani.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

