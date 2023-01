Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…

- Un studiu publicat in revista Human Reproduction Update arata ca rata declinului numarului de spermatozoizi din lichidul seminal al oamenilor se accelereaza, iar concentrația medie a lichidului a scazut de la 101,2 milioane per ml la 49,0 milioane per ml, intre 1973 și 2018, potrivit The Guardian .…

- Contractele futures pe gaze din decembrie pe indicele hub TTF in timpul tranzacționarii pe 11 noiembrie au scazut cu 8,8 la suta, la 1.065 USD per mia de metri cubi. Acest lucru este dovedit de datele ICE ale Bursei de Valori din Londra. Prețurile erau la acest nivel la 12:14 ora Moscovei. La punctul…

- Europa si-a redus semnificativ consumul de gaze naturale in luna octombrie, in conditiile in care gospodariile nu au pornit instalatiile de incalzire gratie temperaturilor peste medie, ceea ce constituie o veste buna pentru piata inainte de venirea iernii, transmite agenția Bloomberg, citata de Agerpres.

- Tesla a redus prețurile de pornire pentru automobilele sale Model 3 și Model Y cu pana la 9% in China, inversand o tendința de creștere in intreaga industrie, pe fondul semnelor de slabire a cererii pe cea mai mare piața auto din lume. Reducerile de preț sunt primele operate de Tesla in China in 2022…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce liderii UE au cazut de acord asupra unor masuri urgente pentru a stopa cresterea preturilor la energie care afecteaza economia continentului, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce liderii UE au cazut de acord asupra unor masuri urgente pentru a stopa cresterea preturilor la energie care afecteaza economia continentului, transmite Bloomberg, citeaza Digi24.

- Vesti neasteptate despre pretul gazelor. In timp ce Uniunea Europeana iși multiplica eforturile de compensare a livrarilor rusești de gaze, iar mai multe țari membre au anunțat rezerve mai mari decat cele preconizate, pretul gazelor naturale in Europa a atins astazi cel mai scazut nivel din luna iunie,…