Vânzările Giorgio Armani au crescut cu 34% în primul semestru, susţinute de afacerile din China şi SUA “Scopul este de a reveni la nivelurile anterioare pandemiei pana in 2022, cu … peste 2 miliarde de euro in venituri directe consolidate”, a declarat duminica presedintele si directorul general Giorgio Armani, intr-un comunicat referitor la rezultatele din 2020 si tendinta pentru ianuarie-iunie. Grupul de lux a declarat ca vanzarile nete consolidate au scazut cu 25% anul trecut, la 1,6 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari), cea mai mare parte a declinului inregistrandu-se in prima jumatate a anului 2020. Vanzarile de bunuri de lux din intreaga lume au scazut brusc anul trecut, pentru prima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

