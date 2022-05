Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Rusiei a precizat ca activitatea economica a inceput sa scada in martie 2022, dupa ce Rusia a invadat Ucraina in luna februarie, iar statele occidentale au impus sanctiuni. Potrivit Bancii Centrale a Rusiei, a existat o scadere a activitatii consumatorilor si a afacerilor si un declin…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 11,7%, in primele doua luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat, ca serie bruta, cu 30,8%, potrivit datelor publicate…

- „Cea mai concreta dovada de incredere in economia Romaniei: investitii straine directe de aproape un miliard de euro in primele doua luni ale anului!Este o creștere de aproape 10% fața de perioada similara din 2021!Faptul ca investitorii straini au decis sa trimita mai mulți bani in țara noastra este…

- Afacerile din primele doua luni ale comercianților din retail au crescut cu 5,6%, dupa ce in prima luna creșterea fusese de 5,3%, reiese din datele transmise miercuri de Institutul Național de Statistica.

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a transmis luni, 7 martie, ca, daca Romania nu va lua masurile optime din punct de vedere economic, in contextul razboiului din Ucraina, atunci riscul apariției unei recesiuni „este foarte mare”. Totodata, Cițu s-a declarat nemulțumit de cum a gestionat…

- Președintele PNL, Florin Citu, a declarat ca cifrele prezentate marti de Institutul Național de Statistica despre creșterea PIB in 2021 sunt date partiale și ca „economia a incetinit in trimestrul IV, deja suntem intr-un tavalug”.

- Președintele PNL, Florin Citu, a declarat marti, 15 februarie, ca cifrele prezentate de Institutul Național de Statistica (INS), potrivit carora economia Romaniei a avut in 2021 o creștere sub așteptari, sunt date partiale și ca „economia a incetinit in trimestrul IV, deja suntem intr-un tavalug”.„Acum…

- Institutul Național de Statistica a anunțat, marți, primele date ale incetinirii activitații economice. Produsul Intern Brut s-a redus cu 0,5% in perioada octombrie-decembrie fața de trimestrul anterior. Aceleași date arata și ca la nivelul intregului an, Romania a inregistrat o creștere economica de…