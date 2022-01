Tesla Inc a livrat anul trecut 936.172 vehicule pe plan global, o crestere de 87% fata de 2020, datorita majorarii productiei la fabrica din Shanghai si in pofida deficitului de semiconductori, informeaza Reuters. In trimestrul patru din 2021, Tesla a livrat clientilor un numar record – 308.600 – de masini electrice, mult peste estimarile analistilor de pe Wall Street. Conform datelor Refinitiv, analistii se asteptau ca producatorul auto american sa livreze 263.026 vehicule in ultimele trei luni din 2021. A fost al saselea trimestru consecutiv in care Tesla a raportat livrari record. Pe termen…