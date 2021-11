Vânzările de flori au explodat de Sfinții Mihail și Gavril Pe 8 Noiembrie, de Sfinții Mihail și Gavril, peste 1,3 milioane de romani iși serbeaza ziua numelui. Și cum florile sunt cel mai frumos cadou, florarii au inregistrat vanzari record de buchete și aranjamente florale. Ziua de 8 noiembrie a fost una cu noroc pentru florariile din Romania. Toate s-au aprovizionat cu flori proaspete și au pregatit sute de buchete, coșulețe și aranjamente, pentru a fi cumparate de clienți și oferite celor care poarta numele Arhanghelilor Mihail și Gavril. Potrivit datelor frurnizate de florarii, de Mihail și Gavril, vanzarile au crescut cu aproximativ 200% fața de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

