Vânzările de Cyber Monday din SUA au atins un record istoric de 11,3 miliarde de dolari Vanzarile, neajustate pentru inflatie, au crescut cu 5,8% fata de un an in urma, conform datelor Adobe Analytics, care masoara performanta comertului electronic prin analizarea achizitiilor la 85% din primii 100 de retaileri pe internet din Statele Unite. In timp ce comerciantii cu amanuntul au inceput promotii si oferte de reducere inca din octombrie pentru a induce mai multe vanzari, se pare ca americaniii obositi de inflatie si-au amanat in mare masura cumparaturile de sarbatori pana in weekendul de Black Friday si Cyber ​​Monday, in speranta de a gasi cele mai bune oferte. Retailerii majori,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

