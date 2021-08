Stiri pe aceeasi tema

- „Ziua libertații” din Marea Britanie, in care au fost ridicate restricțiile anti-Covid, a venit cu o prabușire a lirei sterline la cel mai scazut nivel al sau din ultimele trei luni, in contextul in care pare ca prudența a dominat piețele globale, iar investitorii s-au indreptat spre monede mai sigure,…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, insa Romania este singura tara unde vanzarile de automobile au scazut comparativ cu prima jumatate a anului trecut, arata datele publicate vineri de Asociatia…

- Numarul americanilor care au depus saptamana trecuta cereri pentru alocatii de somaj a scazut la cel mai redus nivel din ultimele 16 luni, pe fondul redresarii pietei fortei de munca in urma pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmit AP si Reuters.Departamentul Muncii din SUA a anuntat joi ca numarul…

- Kate, ducesa de Cambridge, s-a plasat în izolare si si-a anulat angajamentele oficiale dupa ce o persoana cu care a intrat în contact a fost ulterior testata pozitiv pentru COVID-19, informeaza agenția Reuters citata de Agerpres.„Saptamâna trecuta, ducesa de Cambridge…

- Vanzarile auto pe piata chineza au scazut cu 3% in mai, incheind cele 13 luni de crestere consecutiva, incepand din aprilie 2020, dupa criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Luna trecuta, livrarile pe cea mai mare piata auto din lume au totalizat…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 674% luna trecuta, la 156.737 vehicule, in urma redeschiderii showroom-urilor, dupa ce in mai 2020 s-au inmatriculat doar 20.247 vehicule, piata auto fiind afectata de restrictiile impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (Covid-19),…

- Guvernul britanic vrea sa impuna obligativitatea vaccinarii anti-Covid a personalului Serviciului Național de Sanatate (NHS), cu scopul de a limita contaminarile din spital, a anunțat duminica ministrul insarcinat cu vaccinarea, Nadhim Zahawi, conform News.ro , care citeaza Reuters. In acest moment,…