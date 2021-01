Vânzările de ATV-uri s-au triplat în 2020 față de anul anterior Vanzari cu 300% mai mari de ATV-uri, motociclete, dar și scutere, skijet-uri și accesorii in 2020 fața de anul anterior, arata cifrele ATVRom. Unul din trei clienți și-a finanțat hobby-ul in pandemie prin soluția TBIPay. De la debutul pandemiei de Covid-19, vanzarile de vehicule recreaționale au crescut in fiecare luna, atat ca numar de unitați, cat și ca valoare, confirmand nevoia romanilor pentru activitați care sa respecte masurile de distanțare sociala și de limitare a raspandirii coronavirusului. Parteneriatul dintre TBI și ATVRom a sporit cu succes vanzarile și acest lucru se datoreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzari cu 300% mai mari de ATV-uri, motociclete, dar și scutere, skijet-uri și accesorii in 2020 fața de anul anterior, arata cifrele ATVRom. Unul din 3 clienți și-a finanțat hobby-ul in pandemie prin soluția TBIPay , care ofera acces 100% online la imprumuturi, cu aprobare in doar 10 minute, cu un…

- Premierul Greciei propune ca persoanele care se vaccineaza impotriva coronavirusului sa primeasca un certificat valabil la nivelul Uniunii Europene in baza caruia sa poata circula fara restricții. Conform Reuters și Agerpres, propunerea Greciei vine in contextul in care sectorul turistic reprezinta…

- Regina Margareta a II-a a Danemarcei este primul monarh al Europei care s-a vaccinat impotriva noului tip de coronavirus. Conform Mediafax, Regina Margareta a II-a a Danemarcei are 80 de ani și este incadrata in categoriile de risc. Monarhul s-a vaccinat in prima zi din anul 2021. Margareta a II-a a…

- Noul director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, Lavinia Danciu, spune ca au crescut numarul cazurilor grave de coronavirus, inclusiv cele care au nevoie de transfer in spitalele care au secții de terapie intensiva.“Daca la inceputul pandemiei aveam forme usoare si medii, la ora actuala…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, spune ca nu se pune problema ca vaccinurile impotriva coronavirusului sa produca efecte adverse de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor. El ii indeamna pe cetațeni sa se vaccineze. “Orice vaccin trece printr-un proces de studii clinice (…),…

- Unul dintre membrii trupei 3 Sud Est, Mihai Budeanu, este internat la terapie intensiva in Spitalul Municipal Medgidia, dupa ce a fost confirmat cu Covid-19. Barbatul in varsta de 44 de ani se afla in stare grava și are nevoie de plasma. Mihai a fost internat in Spitalul Municipal Mangalia (suport COVID),…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, atrage atenția asupra consumului de medicamente, in mod special de antibiotice, fara discernamant. Oamenii au inceput sa consume antibiotice in incercarea de a preveni infectia cu noul coronavirus. Ba mai mult, sunt persoane care folosesc tratamentul…

- Slovacia a lansat sambata un program de depistare a coronavirusului la intreaga populatie, cu teste antigenice, o premiera mondiala. Metoda este una lipsita de acuratețea testelor PCR. Aproximativ 45.000 de profesionisti din sanatate, armata si politie au fost implicați pentru a efectua testele in aceasta…