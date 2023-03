Stiri pe aceeasi tema

Cel puțin 39 de persoane au murit in Panama, dupa ce un autobuz care transporta migranți care incercau sa ajunga in SUA s-a prabusit intr-o prapastie, anunța Rador.

Seful Administratiei Militare Regionale Donețk, Pavlo Kirilenko, a anuntat ca doi civili au fost ucisi ca urmare a atacurilor rusesti din ultimele 24 de ore, iar alti 14 au fost raniti. Intr-un raport publicat sambata dimineata, oficialul precizeaza ca o persoana a murit si alte sase au fost ranite…

Rusia a fost nevoita sa trimita acasa peste 9.000 de persoane care au fost "mobilizate ilegal", a declarat marți procurorul general al Rusiei, Igor Krasnov, informeaza CNN, transmite Rador.

Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in Statele Unite, dupa ce un autobuz si un camion au intrat in coliziune in orasul Louisville, din statul New York, in apropierea granitei cu Canada, anunța Rador.

Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de 4 spre 5 ianuarie, rușii au bombardat de trei ori orasul Nikopol, folosind lansatoare de rachete Grads și artilerie grea, scrie Rador.

Forțele ucrainene au lovit un sediu din Luhansk al grupului de mercenari Wagner din Rusia, a anunțat guvernatorul provinciei din estul Ucrainei, potrivit BBC.

Garile, aeroporturile, instituțiile de invațamant și teritoriile adiacente cladirilor autoritaților publice sunt acum incluse pe lista locurilor in care este interzisa organizarea de mitinguri, marșuri și demonstrații, anunța Tass, potrivit Rador.

Rachete rusești au lovit in aceasta noapte ține industriale și ale infrastructurii energetice din orașul ucrainean Zaporijie, au anunțat autoritațile locale, citate de agenția UNIAN. O uzina a fost avariata, informeaza Rador.