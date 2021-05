Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 17 trenuri au inregistrat, marti dupa-amiaza, intarzieri de zeci de minute, dupa ce un copac doborat de vant a cazut peste cablul de inalta tensiune al caii ferate pe tronsonul cuprins intre Brazi si ramificatia Ploiesti Triaj, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al CFR, Oana…

- Traficul este ingreunat luni dimineața pe DN 10, in județul Covasna, din cauza unui accident in care au fost implicate doua mașini. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul in care au fost implicate doua mașini a avut loc pe DN 10 Brașov – Buzau,…

- Traficul rutier este oprit pe DN 10, care face legatura intre Buzau - Brașov, la kilometrul 87+200 metri, in zona localitații Siriu, din cauza caderilor de blocuri de piatra și arbori de pe versant pe suprafața de rulare. Circulația rutiera a fost intrerupta imediat miezul nopții. Autoritațile iau in…

- Traficul rutier a fost oprit pe DN 10 Buzau - Brasov, la kilometrul 87+200 metri, in zona localitatii Siriu, din cauza pietrelor cazute de pe versant si ajunse pe suprafata de rulare, informeaza Centrul INFOTRAFIC din cadrul IGPR. Conform sursei citate, circulatia rutiera a fost deviata…

- Traficul feroviar a fost oprit temporar miercuri pe relatia Malnas Bai – Bicsadu Oltului – Baile Tusnad – Tusnad Sat, din cauza mai multor copaci prabusiti pe calea ferata: Patru trenuri au fost oprite in gari. ”SRCF Brasov actioneaza inca din cursul noptii cu personal specializat pentru indepartarea…