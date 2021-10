Vantul bate cu viteza de peste 100 km/ora in județul Caraș-Severin, joi dimineața, astfel ca Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod portocaliu. Potrivit ANM, in intreg județul Caraș-Severin sunt semnalate intensificari ale vantului, care la rafala vor depași local 95 – 105 km/h și sunt posibile și ploi slabe. Avertizarea cod […] Articolul Vantul bate cu peste 100 km/h in Banat. Pana la ce ora e valabil codul portocaliu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .