- Vreme rea care a cuprins Romania in acest weekend a provocat pagube serioase pe litoral, unde se afla in vigoare un cod galben de vant puternic, dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, locuitorii din Constanța au primit trei mesaje Ro-Alert legate de fenomenele meteo extreme. Mai multe ambarcațiuni…

- Imagini cu pagubele facute de furtuna care a afectat sambata județul Constanța au fost publicate pe rețelele de socializare. In portul Tomis, martorii spun ca ma multe ambarcațiuni au fost rasturnate de valurile puternice, iar un velier a fost scufundat. Intr-un videoclip publicat pe Facebook apare…

- Vremea se dezlanțuie! Opt județe, sub incidența codului galben de vant puternic: ANM a facut anunțulUn cod galben de intensificari ale vantului vizeaza duminica zone din sudul Moldovei, estul Munteniei si Dobrogea, informeaza Agerpres.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul…

- Locomotiva unui tren cu 39 de vagoane incarcate cu sulf a luat foc, sambata dimineața, in Constanța. Nu au fost inregistrate victime. Incendiul a izbucnit pe ruta Constanta – Ovidiu, a anunțat ISU Constanta. La fata locului au intervenit mai multe autospeciale ale pompierilor, scrie news.ro. Locomotiva…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a instruit Forțele Aerospațiale (VKS) ale Federației Ruse sa inceapa patrularea constanta a spațiului de deasupra Marii Negre cu aeronave inarmate cu complexe de rachete Kinzhal, infrmeaza agenția rusa de presa TASS.„La instrucțiunile mele, Forțele Aerospațiale…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 600 mm, de pe bd. Tomis din municipiul Constanta, echipele RAJA sunt nevoite sa sisteze furnizarea apei potabile, astazi ndash; 11 octombrie 2023, in intervalul orar 09.00 ndash; 14.00.Potrivit…

- Astazi, valorile de temperatura se mențin mai ridicate decat cele specifice perioadei in regiunile sudice, iar in rest vor marca o scadere fața de intervalul precedent și se vor apropia de mediile multianuale.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in special dupa-amiaza și seara, dar numai izolat…

- Astazi, vremea se va menține frumoasa și mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Cerul va fi mai mult senin, cu innorari trecatoare in regiunile sudice și sud-estice, unde și vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari pe parcursul zilei. In Dobrogea și Muntenia vor fi viteze…