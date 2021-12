Vânt, ploi, lapoviţă şi ninsoare în toată țara. Avertizare meteo valabilă până sâmbătă Meteorologii au emis, joi, o avertizare meteo de intensificari ale vantului si precipitatii moderate cantitativ sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, valabila pana sambata dimineata, in intreaga tara. Conform prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), in intervalul 2 decembrie, ora 20.00 – 4 decembrie, ora 10.00, vantul va avea intensificari la munte, […] The post Vant, ploi, lapovita si ninsoare in toata țara. Avertizare meteo valabila pana sambata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

