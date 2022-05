Stiri pe aceeasi tema

Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic valabila pe parcursul zilei de miercuri, 18 mai, in zone din 27 de judete situate in vestul si estul tarii, iar local in Carpatii Meridionali si Orientali.

Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele patru saptamani, se arata in prognoza publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de intensificari temporare ale vantului. Potrivit ANM, in intervalul 25 martie, ora 10.00 25 martie, ora 20.00 temporar vantul va avea intensificari local in Moldova si Muntenia, unde vor fi rafale de peste 55...65 km h.

Temperaturile medii vor fi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pe patru saptamani publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 21.03.2022 – 28.03.2022 Valorile termice vor fi ușor mai ridicate in nord-estul teritoriului, iar in rest se vor…

​In Antarctica s-a produs un val de caldura fara precedent in acest week-end, in unele locuri fiind -10 grade, intr-o perioada a anului cand ar fi trebuit sa fie -50 C. Și in regiunea Polului Nord temperaturile au fost cu 30 de grade C peste normal acum cateva zile.

Un val de frig lovește Romania in urmatoarele zile. Temperaturi cu 15 grade sub normalul perioadei. Sunt anunțate ninsori ANM a emis o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare cu depunere de strat de zapada, valabila in perioada 6 martie ora 14,00 – 8 martie ora 20,00.

Val de aer polar in Romania. E alerta meteo, temperaturi cu 15 grade sub normalul perioadei. Meteorologii spun ca un val de aer arctic de origine siberiana va lovi Romania saptamana care vine. Temperaturile anunțate vor fi extrem de scazute, coborand și cu 15 grade fața de normalul perioadei.

Județul Maramureș este vizat de un cod galben de vant puternic și viscol la altitudini mari. Atenționarea meteo va intra in vigoare maine dimineața la ora 2, fiind valabila pe tot parcursul zilei de maine. Vantul și viscolul ar putea cauza neplaceri in zona de munte, astfel ca toți cei care se incumeta…