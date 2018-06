Stiri pe aceeasi tema

- „Stiti unde este casa domnului Coldea? Langa T14. (...) Pe 19 iunie, au fost prezenti la domnul Coldea acasa mai multi judecatori de la Inalta Curte. Eu astept sa ma dea in judecata, pentru ca spun foarte multe lucruri si nimeni nu ma da in judecata. Inteleg ca mai nou, activeaza domnul Bulancea…

- Marian Vanghelie a comentat duminica, la Antena 3, scandalul dintre CCR și Cotroceni, dupa ce judecatorul Petre Lazaroiu a acuzat presiuni.Marian Vanghelie 'arunca nucleara' dupa condamnarea liderului PSD: 'Judecatori de la ICCJ au discutat in casa lui Coldea dosarul lui Dragnea' „Doamna…

- Marian Vanghelie a susținut duminica, la Antena 3, ca in data de 19 iunie mai mulți judecatori de la ICCJ s-au intalnit in casa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pentru a discuta unele dosare, inclusiv cel al liderului PSD, Liviu Dragnea.Marian Vanghelie saluta nominalizarea lui…

- Marian Vannghelie a declarat, duminica, faptul ca in data de 19 iunie mai multi judecatori de la instanta suprema s-au intalnit in casa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pentru a se discuta despre unele dosare, inclusiv cel al liderului PSD, Liviu Dragnea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis in ședința conducerii PSD, dar social-democrații nu vor fi de acord ca ”cineva sa se plaseze deasupra Constituției și a legii”. El a insistat ca așteapta ca decizia Curții Constituționale…

- Dancila va cere joi miniștrilor desecretizarea tuturor protocoalelor; SGG va prezenta hotararile secrete privind acordarea de imobile unor instituții, a spus premierul, miercuri, la Antena 3. ”Vorbersc cu miniștrii din cabinetul meu, maine ( joi, nr) sa verifice acolo unde sunt protocoale și acolo unde…

- Premierul Viorica Dancila a marturisit, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, care au fost subiectele puse in discutie in cadrul sedintei pe care a avut-o cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prim-ministrul sustine ca nu s-a discutat despre situatia economica, intalnirea avand ca tema trecerea Romaniei…

- Presedintele Comisiei de control parlamentar al SRI, Claudiu Manda, a declarat la finalul audierilor fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ca acesta ar fi recunoscut ca „s-au obtinut mandate de securitate nationala noaptea, acasa la judecatori, pe infractiuni de siguranta nationala…