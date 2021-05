Stiri pe aceeasi tema

- Vanessa Amal Youness a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzata ca a primit 1 milion de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la un demnitar al statului roman in legatura cu atribuirea…

- Vanessa Amal Youness a fost condamnata vineri de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzata ca a primit 1 milion de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la un demnitar al statului roman in legatura cu atribuirea…

- Razvan Lucescu va reveni în antrenorat la o distanța de cinci luni dupa desparțirea de Al Hilal. Conform jurnaliștilor greci, tehnicianul român ar fi batut palma cu Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK. Alaturi de gruparea din Salonic, Lucescu Jr. a impresionat reușind sa câștige…

- Tribunalul București a hotarat ieri ca defrișarile aferente culoarului necesar construirii liniei electrice aeriene Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Sacalaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița” au fost realizate in mod nelegal, anuland actele de punere in valoare emise in acest scop. Totodata,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a dat mai multe explicatii duminica, la Targoviste, despre momentul de la o conferinta de presa cand, dupa ce a scos o notita din buzunarul interior al sacoului, s-au putut vedea mai multe bancnote. Vezi și: Pandemia de coronavirus putea sa fie evitata. Cum s-a raspandit…

- Curtea de Apel București l-a audiat, luni, ca martor, pe fostul tenisman și actual om de afaceri, Dinu Pescariu, in dosarul de mare corupție al fostului ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, privind pretinse fapte de trafic de influența legat de contractele Hidroelectrica cu omul de afaceri Bogdan…

- Multe din centrele oraselor din Romania au ieșit din comunism cu cladirile ponosite, fara alei pietonale, fara infrastructura pentru transportul alternativ. Lipsa finanțarii le-au ținut captive in aceasta situație timp de doua decenii, dar in ultimii ani, banii europeni au inceput sa schimbe fața multor…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca liderul PNL, Ludovic Orban, se folosește de calitatea sa pentru a-și cumpara bunavoința presei și cu aceasta arma iși controleaza adversarii din partid. Citește și: O mare companie farmaceutica, anunț URIAȘ: medicamentul care vindeca rapid Covid-19…