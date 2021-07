Stiri pe aceeasi tema

- Filmul rusesc „Vanatorul de balene” a caștigat Trofeul Transilvania, marele premiu al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), in timp ce lungmetrajul romanesc „Camp de maci” a fost recompensat cu doua premii. Gala de decernare, prezentata de jurnalista Amalia Enache și de președintele…

- Rondul de noapte cel mai nou film semnat de Iosif Demian va putea fi vazut in avanpremiera in cadrul celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania care se desfașara zilele acestea la Cluj Napoca. Regizorul distins in 2012 cu Premiul de Excelența TIFF11, este omagiat anul acesta…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania va incepe vineri cu o proiecție realizata simultan in 20 de orașe din Romania. In cadrul festivalului este programat și un show al unui celebru dansator, arata Mediafax. Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) se va desfașura in perioada…

- Actrița Cezara Dafinescu va primi Premiul pentru intreaga cariera la gala de inchidere a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) din acest an, care se va desfașura Cluj-Napoca intre 23 iulie și 1 ...

- Actrita de teatru si film Cezara Dafinescu va fi premiata pentru intreaga cariera la editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania, care va avea loc intre 23 iulie si 1 august, arata News.ro. Premiul pentru intreaga cariera ii va fi inmanat la gala de inchidere a…

- Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca isi invita publicul, pe perioada verii, la cele mai indragite spectacole lirice, grupate in Festivalul Opera Aperta, unele dintre acestea urmand a fi sustinute si in Piata Unirii, arata Agerpres. "Opera asa cum nu ai mai vazut-o vreodata! Festivalul Opera…

- Filmul de deschidere a celei de-a 20-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), comedia spaniola „Dineu cu vecinii de sus”, va fi proiectat simultan in 20 de localitați din țara, arata Mediafax. La aniversarea a 20 de ediții de TIFF, emoțiile Galei de deschidere vor fi resimțite,…

- Cinematografia spaniola va fi celebrata la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) printr-un program amplu, Focus Spania, care va include proiecții și evenimente speciale, intalniri cu cineaști, masterclass-uri, inițiative de industrie și expoziții.…