Stiri pe aceeasi tema

- „Clubul Sportiv Dinamo este indoliat de vestea teribila primita in aceasta dupa amiaza. Cu puțin inainte de ora 12:00, in timpul meciului din Superliga de polo dintre echipele Rapid București și Dinamo, disputat in Bazinul Giulești, unul dintre jucatorii noștri a acuzat o stare de rau. Cu greu, acesta…

- Nascut in 1922, Neculai Atomei, din satul Vanatori, comuna Vanatori-Neamț, a implinit recent venerabila varsta de 100 de ani. I-au fost alaturi familia, conducerea primariei, atat primarul Maria Petraru, cat și vicele Vasile Coșofreț. Poșta i-a adus și o diploma de recunoștința din partea Ministerului…

- Lucrarile de modernizare a Ghiseului Exterior Rural Bod au fost finalizate, iar joi va avea loc deschiderea punctului poștal. Joi, 17.02.2022 , ora 12:00, va avea loc deschiderea Ghiseului Exterior Rural Bod, aflat in sat Bod, comuna Bod, str. Tudor Vladimirescu nr. 3. Prin redeschiderea acestui ghiseu…

- Nikolas Sax a fost destul de absent in mediul online in ultimele zile, astfel ca fanii i-au simțit imediat lipsa și i-au transmis numeroase mesaje. Asaltat de intrebari, cantarețul le-a marturisit ca nu se simte deloc bine și o sa revina atunci cand o sa iși revina. Ce probleme de sanatate are celebrul…

- Avocata Ingrid Alexandrescu, in doliu. Tatal sau, viceprimarul comunei Ștefan cel Mare, a incetat din viața. Paul Niculescu s-a stins marți seara, dupa o lunga și grea suferința. El era viceprimarul in funcție al comunei, dar vreme de 8 ani, intre 1996 și 2004, a fost chiar primarul comunei Ștefan cel…

- Paul Niculescu, viceprimarul comunei Ștefan cel Mare a incetat din viața, in aceasta dupa amiaza. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook de catre membrii partidului PSD Argeș: “Pentru PSD Argeș, astazi este o zi trista. Paul Niculescu, viceprimar al comunei Ștefan cel Mare, a incetat din viața in…

- Pentru PSD Argeș, astazi este o zi trista. Paul Niculescu, viceprimar al comunei Ștefan cel Mare, a incetat din viața in aceasta dupa-amiaza, plecand prea devreme dintre noi. Suntem alaturi de familia indoliata, mult incercata de aceasta pierdere. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Articolul Doliu la…

- BUZOIANU VIOREL, viceprimarul comunei Cuza Voda și VLASCEANU VASILE, consilier local in cadrul C.L. al comunei Cuza Voda, au fost gasiți de Agenția Naționala de Integritate (ANI) in conflict de interese administrativ. In perioada exercitarii mandatului 2016 – 2020 de viceprimar, BUZOIANU VIOREL a participat…