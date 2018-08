Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 20 august – 2 septembrie va avea loc Let’s Bike It!, un eveniment de cartare marca "Let's Do It, Romania!". Cu bicicleta și o aplicație de mobil poți pune pe harta locurile din Timiș unde sunt deșeuri, pentru ca in 15 septembrie voluntarii sa știe unde au de curațat. The post Ia-ți bicicleta…

- Radu Valahu cauta „brațe de fier” pe 4 august, incepand cu ora 16:00 Mega Mall și Asociația Romana de Skanderbeg „Braț de Fier” organizeaza sambata, 4 august, o competiție de Skandenberg pentru cei care doresc sa-și masoare forțele. Concursul este moderat de multiplul campion de Skandenberg Radu Valahu,…

- Ieri, 29 iulie 2018, la balta din Sacalașeni s-a incheiat finala Campionatului de pescuit sportiv staționar, finala naționala baieți, fete și senioare. Competiția a fost organizata de catre AJVPS Maramureș sub egida AGVPS Romania. La linia de start s-au inscris 28 de participanți din intreaga țara,…

- Delia Dumitrescu, eleva Colegiului Național „Ion Minulescu“ din Slatina, componenta a lotului național al Romaniei, a obținut medalia de bronz la Olimpiada Balcanica de Geografie. Competiția s-a desfașurat in perioada 24 – 29 iunie 2018 la Iași, Romania fiind pentru ...

- Elevii din Serbia au urmat Romania in privinta numarului de medalii obtinute. Astfel, sarbii au plecat cu sase medalii, trei de argint si trei de bronz, iar delegatia Sloveniei a castigat cinci medalii, una de aur, una de argint si trei de bronz. Bosnia si Hertegovina, precum si Republica Moldova, aflate…

- In perioada 29 iunie – 1 iulie, in Cetatea Alba Carolina se va desfașura Bastion Session #3, cea de-a treia ediție a evenimentului dedicat sporturilor extreme și culturii urbane din Alba Iulia. Competitia sportiva va fi organizata in bastion skatepark si va cuprinde patru discipline: role, bmx, skateboard…

- Intamplare ieșita din comun in centrul unuia dintre cele mai aglomerate orașe din Romania! Șoferii au fost șocați sa vada cum o vaca se plimba libera prin centrul orașului, miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16:30. Un martor a fotografiat bovina mergand liniștita pe liniile de tramvai, in plina zi,…

- Reabilitarea zonei centrale a Timisoarei poate aduce orasului recunoastere internationala! Orasul a fost nominalizat si ar putea castiga Premiul Emerging Europe 2018 pentru cele mai bune programe de revitalizare a unor zone din Europa Centrala si de Est. Proiectul care a tinut in santier centrul Timisoarei…