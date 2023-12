Trupele ucrainene au postat pe rețelele sociale o inregistrare video de aproape 20 de minute care arata eforturile unor geniști ucraineni care incearca sa puna mine antitanc pe un camp din apropierea Avdiivka, oraș care e din luna octombrie epicentrul unor batalii extrem de dure intre armatele Kievului și ale Moscovei. Rușii au declanșat in aceasta regiune o ofensiva și, in ciuda pierderilor grele, continua sa atace in incercarea de a incercui acest oraș-fortareața din regiunea Donețk, aflat sub controlul ucrainenilor inca din 2014.