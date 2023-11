Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș, primarul fugar din Baia Mare, condamnat la cinci ani de inchisoare, a fugit din țara vineri dimineața, la ora 7.49, prin Vama Petea, folosind actul de identitate al unei rude care locuiește intr-un alt stat din Europa, a transmis Poliția de Frontiera. Victor Ivascu, seful Politiei…

- O firma de avocatura a dat in judecata orasul austriac Schattendorf pentru daune de 27 de centi pentru ca a inchis un punct de trecere a frontierei dintre Austria si Ungaria. In iulie, angajatii firmei de avocatura au vrut sa traverseze prin orasul austriac pentru a ajunge la o intilnire in orasul maghiar…

- Un nou punct de trecere a frontierei romano-ungare va fi deschis intre localitațile Beba Veche și Kubekhaza.Guvernul a adoptat vineri Memorandumul privind incheierea unui acord cu Ungaria in vederea deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei intre localitațile Beba Veche și Kubekhaza, conform…