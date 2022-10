Vama Veche devine supermarket: proiectul a intrat în avizare la autorități Mega Image a inchiriat cladirii Vama Veche din zona Garii și vrea sa deschida un nou supermarket, potrivit unui proiect care va fi discutat zilele acestea la Comisia zonala a monumentelor istorice. „Amenajare spațiu comercial in cladire existenta, reparații imprejmuire și amplasare sisteme publicitare pe fațada spațiului comercial existent (construcții cu caracter provizoriu, pe durata contractului de inchiriere)”, este obiectul proiectului aflat pe ordinea de zi a Comisiei.Portrivit blogului Turist in Iași, construcția cladirii de antrepozite, cunoscuta drept Vama Veche, a inceput in 1873 cand… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

