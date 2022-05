Vama Veche, acoperita de gunoaie dupa minivacanta de 1 Mai (GALERIE FOTO+VIDEO) Cine nu a auzit oare de Vama Veche Statiunea care atrage an de an mii de turisti, mai ales tineri dornici de distractie De 1 Mai si nu numai, Vama atrage, prin farmecul ei, mii, poate milioane de turisti. Dar ce se intampla dupa ce se termina minivacanta Recent incheiata vacanta de 1 Mai ne arata ca romanilor le place Vama Veche, libertatea si distractia. Dar pierd din vedere un lucru esential...ce lasa in urma lor. In urma celor care au facut parte din distractia de la Vama Veche, plaja se sufo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

