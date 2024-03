Stiri pe aceeasi tema

- Succesul garantat din sezonul trecut, cand mii de turisti au calcat pragul celui mai nou complex din statiunea balneara Ocna Mures, le-a determinat pe autoritatile locale sa mai dezvolte inca un proiect anul acesta.

- O avalanșa de mari dimensiuni a avut loc la Balea Lac in urma ultimelor ninsori, anunța Serviciul Județean Salvamont Sibiu. "Avalanșa are o coroana foarte mare, de aproximativ 200 de metri. Zapada a ajuns pana la zona de chioșcuri și a ingropat corturile a doi turiști care, din fericire, in acel…

- Iarna s-a intors in forta in Romania! Noaptea trecuta a nins abundent in Capitala și mai multe zone din Romania, iar traficul a fost paralizat. Si sambata dimineata ninge abundent in partea de sud a țarii și in București. Potrivit meteorologilor, va continua sa ninga și in urmatoarele ore. Spre deosebire…

- Astazi, Moldova se va bucura de o zi predominant innorata, cu o tendința de cer acoperit pe parcursul intregii zile. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nu sunt așteptate precipitații, iar acest aspect domina prognoza meteo pentru ziua de astazi.

- „Orasul de gheata” din Harbin, capitala inzapezita a provinciei Heilongjiang din nord-estul Chinei, a atras un numar record de vizitatori de Anul Nou, multi dintre acestia fiind atrasi de uriasele sculpturi de gheata prezentate in cadrul Festivalului Ghetii si Zapezii.

- A inceput de ieri sa cada/ Cate-un fulg… apoi Cluj-Napoca a ajuns sa fie acoperit in totalitate de zapada, totul in jur fiind atat de frumos. Fiecare anotimp are frumusețea lui, dar iarna, cand totul este acoperit de zapada, iți ofera aceea priveliște pe care ne-o imaginam cand citeam poezii de iarna,…

- Pe DN 1 Ploiești - Brașov, intre stațiunile Sinaia și Predeal, ninge viscolit, iar carosabilul este acoperit cu zapada, anunța Centrul Infotrafic.„Se circula in condiții de iarna pe DN 1 Ploiești - Brașov, intre stațiunile Sinaia și Predeal, unde ninge viscolit, iar carosabilul este acoperit cu zapada”,…

- O femeie și un barbat care au ramas blocați cu mașina neechipata in zona Peșterii Ghețarul de la Scarișoara, județul Alba, au fost ajutați, joi seara, de jandarmi sa ajunga in zona sigura.