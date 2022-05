Stiri pe aceeasi tema

- Traficul auto la iesirea din tara prin PTF Giurgiu este obstructionat marti de un protest spontan organizat in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Ruse, Bulgaria, transmite Agerpres. „Astazi, incepand cu ora 9.30, pe teritoriul Bulgariei, in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea…

- Operatorii din turism apreciaza ca 30.000 de turisti sunt in acest weekend pe litoral, atrasi de festivaluri si de vremea buna, mai putin insa decat in alti ani. Si zonele de balneo si de munte s-au vandut sub nivelul asteptarilor, in timp ce cele mai vandute destinatii externe au fost Egipt, Bulgaria,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in contextul intarzierilor inregistrate la unele puncte de trecere a frontierelor dintre Bulgaria, Grecia si Turcia, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din cele trei state au facut demersuri pe langa autoritatile centrale si locale,…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza, vineri seara, ca timpul de asteptare pentru intrarea pe cale terestra din Bulgaria in Turcia este estimat la 6-8 ore, din cauza afluxului mare de turisti. De asemenea, este aglomeratie la trecerea granitei din BUlgaria in Grecia, timpul de asteptare fiind estimat…

- Traian Basescu a vorbit, joi seara, in emisiunea 100%, cu Laurențiu Botin, despre fata sa cea mare, Ioana Basescu, care a primit 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, dar sentința nu a fost definitiva. Ioana Basescu este acuzata…

- Data de 25 martie marcheaza Ziua Greciei. Grecia, cunoscuta inca din antichitate si sub denumirea de Elada, este o tara din Europa de Sud.Conform recensamantului din 2011, populatia Greciei este de circa 11 milioane de locuitori. Cel mai mare oras si capitala tarii este Atena.Grecia se afla amplasata…

Ninsorile abundente care au cazut in aceasta saptamana in Turcia si in Grecia au provocat un adevarat haos in traficul rutier, feroviar si aerian din cele doua tari, informeaza DPA.