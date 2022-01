Valuri de tsunami în Pacificul de Sud Un tsunami a lovit cea mai mare insula din Tonga, Tongatapu, dupa ce un vulcan subacvatic din Pacificul de Sud a explodat intr-o eruptie violenta sambata. Valurile au traversat tarmul capitalei Tonga, Nuku’alofa, inundand mai multe proprietati, potrivit CNN. Avertizarea de tsunami a fost emisa de serviciile meteorologice pentru insulele Tonga, inclusiv pentru Insula de Nord a Noii Zeelande. Pe langa acest avertisment, specialiștii au atras atenția și asupra altor evenimente cum ar fi ploi abundente, inundatii fulgeratoare si vanturi puternice pe uscat si apele de coasta. Vulcanul Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertismente de tsunami au fost emise pentru insulele Tonga și Samoa, dupa ce un vulcan subacvatic din Pacificul de Sud a explodat intr-o erupție violenta sambata, trimițand un nor de cenușp și aburi de la gaze in aer, conform CNN. Erupția vulcanului Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai este in desfașurare de…

- Un vulcan subacvatic din Tonga a erupt sambata, producand un tsunami de 1,2 metri care a lovit cateva insule, din Pacificul de Sud, conform imaginilor aparute in social media, transmite Reuters. Valurile tsunami au fost observate la Nuku?alofa, capitala Tonga, conform datelor oferite de un sistem…

- Avertismente de tsunami au fost emise pentru insulele Tonga și Samoa, dupa ce un vulcan subacvatic din Pacificul de Sud a explodat intr-o erupție violenta sambata, trimițand un nor de cenușp și aburi de la gaze in aer, conform CNN.

- Un medic britanic atrage atenția ca varianta Omicron a coronavirusului Sars-CoV-2 ar fi responsabila de simptome cutanate in cazul copiilor infectați. Varianta Omicron este asociata cu simptome specifice? Deocamdata nu exista un raspuns ferm la aceasta intrebare. Unii medici cred ca au identificat totuși…

- Trupul neinsufletit al unui barbat de circa 30 de ani a fost descoperit marti in largul insulei grecesti Tinos, majorand la 31 numarul de migranti care au murit in naufragiul survenit vineri langa insula Paros, a anuntat paza de coasta a Greciei, informeaza AFP. O autopsie urmeaza sa fie efectuata,…

- Lucrarea “The knight of death” semnata de Adrian Ghenie, cel mai bine cotat pictor contemporan roman, a fost adjudecata, marti seara, la pretul de 70.000 de euro. Vanzarea tabloului s-a produs la licitatia de arta contemporana organizata online de casa Artmark. Opera cunoscutului artist a fost estimata…

- Este pericol de inundații in nord-vestul Romaniei. Specialiștii avertizeaza ca pot fi depașite cotele de inundații pe rauri din bazinele hidrografice Crișul Negru, Dragan și Iad. Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații in județele Cluj și Bihor. Avertizarea este valabila vineri pana la ora…

- Președintele CNSU, Valeriu Gheorghița, declara ca valurile viitoare de pandemie de COVID-19 vor fi mult mai lejere dat fiind ca vom avea un nivel de imunitate mult mai mare la in randurile populației. ”Valurile urmatoare vor avea un impact mult mai mic. La peste 70% persoane vaccinate la care se adauga…