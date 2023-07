Stiri pe aceeasi tema

- Regiuni din Balcani se confruntau joi cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius dupa ce valul de canicula botezat „Cerberus”, dupa numele cainelui cu trei capete care pazea lumea subterana in mitologia greaca, s-a raspandit pe teritoriul Europei.

- In Romania și in Europa temperaturile sunt cu adevarat sufocante. 44 de grade Celsius la umbra s-au inregistrat in anumite localitați. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca in urmatoarele doua zile temperaturile se vor mai domoli și vom avea ”doar” 35-38 de grade.In ceea ce privește momentul…

- Un anticiclon - o zona de presiune inalta - botezat Cerberus aduce temperaturi de coșmar in Europa. In Sicilia și Sardinia, meteorologii se așteapta la varfuri de 47 - 48 de grade Celsius. Roma și alte orașe din Peninsula se topesc deja.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța prelungirea perioadei de canicula in Romania pana duminica, 16 iulie. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați in mai multe teritorii. Afla in randurile de mai jos ce valori vor atinge temperaturile in urmatoarele…

- Fenomenul ”Cupola de caldura”, la pachet cu un nor de praf saharian. Valul de canicula care topește Europa ajunge și in Romania Cupola de caldura sau cupola de foc este un fenomen meteo care presupune temperaturi extreme ce pot crea condiții meteorologice alarmante, cu vanturi puternice, temperaturi…

- Conform meteorologilor, luna iunie a fost o luna record pentru Pamant. Principalii markeri climatici, inclusiv temperaturile globale ale aerului și ale marii, au depașit recordurile anterioare, iar gheața marina globala a atins un nivel minim istoric in luna iunie. Aceleași date anunța canicula in urmatoarele…

- Vești ingrijoratoare din Vest! O leguma de baza, pe care o consumam cu frecvența, nu se mai gasește in supermarketurile din Marea Britanie. Valul de frig in Europa a afectat serios producția acesteia. Leguma de baza care nu se mai gasește in supermarketuri Penuria la legume a devenit o problema serioasa…

- Tulburarile climatice sunt evidente. Stratul de ozon a fost dat complet peste cap. Va fi canicula in aprilie. Se vor atinge chiar si 40 de grade Celsius. O masa de aer cald si uscat venita dinspre Africa va provoca o crestere brusca a temperaturilor in Spania. Valul de caldura ingrijoreaza Spania Acest…