Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Apostolescu, directorul interimar de la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, spune ca e foarte posibil ca valul al treilea al pandemiei de coronavirus nou sa ne aduca surprize si mai neplacute: noi mutatii si convietuirea de lunga durata cu virusul SARS-CoV-2.

- Catalin Apostolescu, directorul medical de la Institutul Matei Balș din Capitala, a declarat pentru Digi24 ca vor aparea noi mutații și vom avea de conviețuit mulți ani de acum incolo cu SARS-CoV-2. In aceste condiții, medicul atrage atenția ca toate spitalele trebuie sa aiba circuite COVID și non-COVID,…

- Gabriela Bancila, director in cadrul ANM, a vorbit despre valul de caldura care vine in tara noastra in perioada urmatoare. In unele zone se pot inregistra maxime si de 20 de grade. Intrebata cat timp va dura acest val de caldura, Gabriela Bancila, director in cadrul ANM a precizat ca va dura cel puțin…

- ,,Pandemia nu exista, e doar o gripa''. ,, Ieșiți la revoluție romani''. Acestea sunt doar cateva exemple ale declarațiilor facute de senatoarea Diana Șoșoaca in cadrul protestelor din Valea Jiului. Șoșoaca s-a alaturat manifestației minerilor, nemulțumiți de neplata salariilor. Director din Primaria…

- Dr. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, apreciaza pe pagina sa de socializare ca vom avea o primavara complicata din cauza infectiilor cu tulpina B.1.17, deja dominanta in Marea Britanie.

- Medicul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, sustine ca vaccinarea este singura arma impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza Digi24.Al treilea val al pandemiei cu noile tulpini va ajunge si in Romania, insa actualul vaccin anti-COVID va fi eficient și in…

- Romania este intr-o criza financiara acuta, motivul acesteia fiind pandemia in care ne aflam. Peste toate astea puterea de cumparare a romanilor a scazut, iar companiile sunt in pragul falimentului. Deficitul bugetar este unul insemnat, iar banii la buget din ce in ce mai puțin. Intrebarea daca se mparesc…

- Președintele Klaus Iohannis a spus, duminica, dupa ce a verificat Call Center-ul de la Arena Naționala, ca Romania este pe platou in privința infectarilor, cea ce insemna ca masurile de restricție luate de Guvern dau rezultate. „Putem sa observam in ultimele zile – cum am mai spus, dar acum devine din…