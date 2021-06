Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii prezenti la Bursa de Valori Bucuresti si-au intensificat activitatea de tranzactionare in luna mai, ceea ce a condus la cresteri ale valorilor medii zilnice pe toate tipurile de instrumente financiare cu 137% comparativ cu luna aprilie, informeaza BVB, printr-un comunicat. Pe segmentul…

- ”Primele obligatiuni verzi Raiffeisen Bank, emisiune derulata in premiera pentru sectorul bancar din Romania, au intrat astazi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), sub simbolul bursier RBRO26. Raiffeisen Bank a atras in aprilie 2021, la momentul derularii emisiunii de obligatiuni, peste…

- “Companiile romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au devenit din ce in ce mai valoroase pe masura ce investitorii si-au pastrat increderea in perspectivele privind evolutia mediului economic local. Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul…

- “Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii pe piata principala reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, la Categoria Standard, prin transferul de pe piata AeRO, si imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca, in limitele legii, data, precum si toate…

- Obligatiunile furnizorului de energie electrica si gaze naturale Restart Energy One intra miercuri, 21 aprilie, la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar emisiunea de obligatiuni are o valoare totala de 16,36 milioane lei, anunța news.ro.…

- ”Retailer-ul online si producatorul de telefoane mobile si gadget-uri iHunt (HUNT) listeaza, pe 1 aprilie, a doua sa emisiune de obligatiuni corporative la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT). Emisiunea are o valoare nominala de 7 milioane lei si cuprinde…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 52,98 de milioane de lei (10,77 milioane de euro), iar indicele principal BET a depasit 11.000 de puncte. Indicele BET, care reflecta evolutia celor mai tranzactionate 17 companii…

- Doua companii importante din piata romaneasca si-au dat mana pentru a lansa un produs care sa aduca mai aproape investitorii romani de piata imobiliara, a declarat, vineri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la conferinta dedicata listarii actiunilor Star Residence Invest.…